Как стало известно, участие в Совете мира подтвердили 35 лидеров стран. Планируется, что 22 января в Давосе Трамп проведет церемонию объявления Устава и подписания Хартии Совета мира.

Приглашение войти в состав международного органа получили почти 60 глав государств. Беларусь подтвердила участие наряду с Азербайджаном, Венгрией, Вьетнамом, Египтом, Албанией, Аргентиной, Израилем.

Также приглашение приняли Казахстан, Арабские Эмираты, Турция, Марокко. В России и Канаде пока вопрос изучают.

А вот Франция, Британия, Италия, Норвегия и Швеция отказались - якобы это не соответствует принципам ООН.