Участие в Совете мира подтвердили более 20 стран

Приглашение участвовать в работе Совета мира приняли от 20 до 25 стран, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Подписание учредительных документов состоится 22 января на полях экономического форума в Давосе. Войти в состав создаваемого Трампом международного органа было предложено многим иностранным лидерам, в том числе главе нашего государства. Беларусь, наряду с Венгрией, Канадой, ОАЭ и Марокко, публично подтвердила свое участие. Также о намерении быть представленными в Совете заявили Азербайджан, Израиль и Турция. В Москве пока изучают вопрос.

Как сообщил Уиткофф, США предложили присоединиться к Совету мира и России, и Украине и рассчитывают получить согласие от обеих сторон.