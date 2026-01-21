3.72 BYN
Участие в Совете мира подтвердили более 20 стран
Приглашение участвовать в работе Совета мира приняли от 20 до 25 стран, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Подписание учредительных документов состоится 22 января на полях экономического форума в Давосе. Войти в состав создаваемого Трампом международного органа было предложено многим иностранным лидерам, в том числе главе нашего государства. Беларусь, наряду с Венгрией, Канадой, ОАЭ и Марокко, публично подтвердила свое участие. Также о намерении быть представленными в Совете заявили Азербайджан, Израиль и Турция. В Москве пока изучают вопрос.
Как сообщил Уиткофф, США предложили присоединиться к Совету мира и России, и Украине и рассчитывают получить согласие от обеих сторон.
Также чиновник сообщил, что представители США 21 января вечером намерены встретиться с украинской делегацией в Давосе. Уиткофф и Кушнер уже провели переговоры на полях форума со спецпредставителем президента РФ Дмитриевым. А 22 января вечером американские переговорщики вылетят в Москву для встречи с Владимиром Путиным.