Участники американской группы Onyx заявили о желании выступить на "Интервидении"

Участники американской группы Onyx рассказали, что впечатлены историей и замыслом международного музыкального конкурса "Интервидение", поэтому готовы стать послами конкурса или же выступить на нем, пишет РИА Новости.

"Нас очень впечатлила история и замысел международного музыкального конкурса "Интервидение"… На собственном опыте мы убедились, насколько важно продолжать общение со зрителями и за пределами сцены, чтобы доносить наши идеи. Мы всегда ведём диалог с людьми, и мы можем стать послами вашего конкурса… Как музыканты мы были бы рады выступить на "Интервидении" и представить наряду с другими жанрами хип-хоп культуру, олицетворением которой является наш коллектив", - сказали музыканты.

По мнению Onyx, подобные проекты играют важную роль в налаживании мостов между странами и их культурами. "Мы можем с уверенностью сказать: музыка действительно объединяет людей!" - отметили они.

Группа уже на протяжении 25 лет принимает участие в международных музыкальных коллаборациях и музыкальных фестивалях, тем самым рассказывая людям всего мира о том, что происходит в других странах.

"Мы будем говорить о возрождённом Россией проекте, который способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания в мировом масштабе - и будем делать это с особой любовью - для России… Надеемся увидеть среди участников разных ярких артистов", - подчеркнули Onyx.