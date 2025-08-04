Учителя в Польше могут начать новый учебный год с протеста

В новый учебный год со старыми проблемами. Польские учителя могут выйти на улицы Варшавы 1 сентября. Как предупреждает профильный профсоюз, протест состоится, если правительство не выполнит ключевые требования - увеличить зарплаты на 10 % и рассчитывать их на основе средней зарплаты в экономике.

Отмечается, что сейчас учителя зарабатывают немного больше минимальной зарплаты по стране. А во многих случаях преподавателям, несмотря на повышение зарплат в 2024 году на 30-33 %, и вовсе приходится доплачивать до "минималки" через специальный компенсационный бонус.



Профессия учителя в Польше - одна из самых низкооплачиваемых среди сфер с аналогичным уровнем квалификации и ответственности.