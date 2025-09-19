3.64 BYN
Угроза безопасности людей - ледники мира потеряли 450 гигатонн льда в 2024 году
Таяние ледников в 2024 году происходило во всех регионах мира, гласит исследование Всемирной метеорологической организации. Данная тенденция фиксируется уже третий год подряд, передает "МИР 24".
Общую потерю льда оценили в 450 гигатонн. Это эквивалентно глыбе в 7 км высотой, 7 км шириной и 7 км глубиной. Такое количество талой воды могло бы заполнить 180 млн олимпийских бассейнов.
Уровень моря в 2024 году вырос на 1,2 мм. Эта цифра может показаться незначительной, однако на самом деле за ней кроется повышение риска наводнений для сотен миллионов людей, проживающих в прибрежных зонах.
Рекордные потери ледниковой массы произошли в Скандинавии, на Шпицбергене и в Северной Азии. Близкие к тропикам ледники Колумбии потеряли за год 5 %, сообщается на сайте ведомства.
Эксперты отметили, что круговорот воды на всей планете становится все более неустойчивым и экстремальным, из-за чего растет количество как наводнений, так и засух. Это ставит под угрозу не только природные экосистемы, но и экономики стран, безопасность людей. Так, в 2024 году лишь около трети речных бассейнов мира имели нормальные условия. В остальных наблюдался либо дефицит, либо переизбыток воды. Подобный дисбаланс отмечается уже шестой год подряд. Авторы доклада указали на "все более серьезные опасности", связанные с водой, и отметили важность защиты водных ресурсов.