Уитакер: Украина готова заморозить линию фронта

Фото: РИА Новости

Украина готова прекратить военные действия с Российской Федерацией по текущей линии соприкосновения. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News, информирует РИА Новости.

"Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", - сказал он.

По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить конфликт, может стать система гарантий с присутствием европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат допустил, что соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения в Украине. Он также признал наличие препятствий для вступления страны в НАТО, заявив, однако, что время для этого "еще не пришло".

Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия никогда не была против присоединения Украины к Евросоюзу, при этом ее членство в НАТО абсолютно неприемлемо исходя из законных интересов Москвы в сфере безопасности.

Вместе с тем Уитакер продолжил настаивать на том, что для завершения конфликта необходимо оказывать давление на Москву.

Какие гарантии безопасности предлагаются для Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где они обсудили пути урегулирования украинского конфликта и выразили готовность работать над его разрешением.

Три дня спустя президент США провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с Соединенными Штатами. В тот же день Трамп дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.