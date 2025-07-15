Уитакер заявил, что поставки оружия Украине - желание Трампа помочь экономике США

Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Америки Дональд Трамп развертыванием производства оружия для Украины решил таким образом помочь экономике Штатов. Об этом пишет ТАСС .

"Президент Трамп увидел возможность создать рабочие места в центральных районах США за счет производства оружия. Это настоящая возможность укрепить американскую экономику и в то же время помочь Украине. А Европа за это заплатит", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.