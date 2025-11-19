Уиткофф не стал встречаться с украинцами в Анкаре

Визит Владимира Зеленского в Турцию оказался в эпицентре крупного международного скандала.

Предполагалось, что в Анкаре пройдет встреча украинской делегации со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Однако Уиткофф, по некоторым данным, от поездки в Турцию отказался в последний момент. Он посчитал, что контакты с украинцами и, в частности, с главой офиса президента Андреем Ермаком в данный момент невозможны.

Ермак оказался одной из центральных фигур коррупционного скандала, который сейчас бушует в Киеве. Еще один сподвижник Зеленского, глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров, как сообщает ряд СМИ, сейчас дает показания ФБР по поводу коррупционных схем украинской верхушки.

В такой ситуации любые контакты с Зеленским для американцев становятся невозможными: переговоры ведут с равным, а здесь может идти речь либо о безусловном исполнении всех требований, либо об отставке.

В Киеве все более уверенно звучат требования ухода Зеленского. 19 ноября здесь уволили нескольких министров и намереваются отправить в отставку правительство в целом. Продолжаются и аресты лиц, причастных к энергетическим аферам.