Уиткофф о переговорном процессе: Следует ждать хороших новостей

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что Трамп хотел бы провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такая встреча, надеются в Белом доме, может состояться в течение ближайших 3 недель: в ней примет участие и лично Дональд Трамп.



Сам Уиткофф доволен ходом переговоров между Россией и Украиной, включая те, что прошли на текущей неделе в Женеве: по его словам, в ближайшее время следует ждать в этой связи хороших новостей.