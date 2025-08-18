3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод
Автор:Редакция news.by
Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод. Поставки нефти из России приостановлены. Об этом заявил глава МИД Венгрии.
Петер Сийярто заявил: "Очередной удар по энергетической безопасности возмутителен и недопустим".
Российская сторона проинформировала о ремонте трубопровода. Но когда поставки восстановят, пока неизвестно.
Сийярто также добавил, что неоднократные украинские атаки на энергосистемы нацелены на то, чтобы втянуть Будапешт в военный конфликт. Он также напомнил Киеву, что электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль и для самой Украины.
Фото Getty Images