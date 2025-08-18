Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод

Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод. Поставки нефти из России приостановлены. Об этом заявил глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто заявил: "Очередной удар по энергетической безопасности возмутителен и недопустим".

Российская сторона проинформировала о ремонте трубопровода. Но когда поставки восстановят, пока неизвестно.

Сийярто также добавил, что неоднократные украинские атаки на энергосистемы нацелены на то, чтобы втянуть Будапешт в военный конфликт. Он также напомнил Киеву, что электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль и для самой Украины.

Фото Getty Images

