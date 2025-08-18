Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод

Сийярто также добавил, что неоднократные украинские атаки на энергосистемы нацелены на то, чтобы втянуть Будапешт в военный конфликт. Он также напомнил Киеву, что электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль и для самой Украины.