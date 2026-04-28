Украина объявила Израилю дипломатическую войну и обещает задействовать против этой страны механизм международных санкций. Более того, уже и ЕС обсуждает возможность ввода ограничений на торговлю с Израилем - и вновь по инициативе той же Украины.

Камнем преткновения стали два танкера с зерном, которые готовятся к разгрузке в порту Хайфы. Киев уверяет, что хлеб был выращен на территории новых российских регионов.

Израиль сдаваться не намерен: Тель-Авив указывает, что происхождение зерна не подтверждено, а Украина использует "твиттерную дипломатию", что для приличной страны недопустимо.