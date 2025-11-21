3.67 BYN
Украина изменила в плане США пункт о разоблачении коррупции киевских властей
Вашингтон хочет, чтобы Владимир Зеленский подписал мирный план до Дня благодарения - к 27 ноября. После этого, пишет Financial Times, документы передадут в Москву, а сам процесс завершится к началу декабря.
При этом западные журналисты считают такой вариант маловероятным из-за позиции Зеленского, он может саботировать заключение мирной сделки.
Украина существенно изменила в плане США пункт, который должен был способствовать разоблачению коррупции киевских властей. Как уточняет Wall Street Journal, Киев внес правки в предложенную США стратегию, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации.
По данным издания, в черновике плана содержался призыв провести проверку целевого использования всей международной помощи Украине. Однако в опубликованной версии документа из 28 пунктов этот раздел изменен: теперь в нем говорится о полной амнистии для всех сторон за совершенные действия во время конфликта.