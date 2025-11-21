Украина изменила в плане США пункт о разоблачении коррупции киевских властей

Вашингтон хочет, чтобы Владимир Зеленский подписал мирный план до Дня благодарения - к 27 ноября. После этого, пишет Financial Times, документы передадут в Москву, а сам процесс завершится к началу декабря.

При этом западные журналисты считают такой вариант маловероятным из-за позиции Зеленского, он может саботировать заключение мирной сделки.

Украина существенно изменила в плане США пункт, который должен был способствовать разоблачению коррупции киевских властей. Как уточняет Wall Street Journal, Киев внес правки в предложенную США стратегию, чтобы избежать ответственности за финансовые махинации.