Украина может столкнуться с дефицитом газа в отопительном сезоне

Украине не хватает запасов газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт местного Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так, в 2025 году придется докупать 3 млрд куб. м топлива, при том, что у страны есть средства только на один.

О тяжелой зиме предупреждают и в Союзе потребителей коммунальных услуг. Там заявляют о предстоящих отключениях газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать всего 12-14 градусов тепла.

В миреУкраина

газотопление