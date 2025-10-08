3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Украина может столкнуться с дефицитом газа в отопительном сезоне
Автор:Редакция news.by
Украине не хватает запасов газа для прохождения отопительного сезона, считает эксперт местного Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Так, в 2025 году придется докупать 3 млрд куб. м топлива, при том, что у страны есть средства только на один.
О тяжелой зиме предупреждают и в Союзе потребителей коммунальных услуг. Там заявляют о предстоящих отключениях газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать всего 12-14 градусов тепла.