Украина на страже прав ЛГБТ - за проявление нетерпимости может грозить срок до 8 лет лишения свободы

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества. За проявление нетерпимости к ориентации или гендерной идентичности хотят ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Украинский народный депутат Артем Дмитрук прокомментировал эту инициативу: "В стране, где каждый день бьют священников, воруют средь бела дня и убивают людей просто так, решили заняться защитой себя любимых".