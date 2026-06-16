Украина начала переговоры о вступлении в ЕС

В Брюсселе официально дан старт переговорному процессу о вступлении Украины в Европейский союз. Процедура включает 33 этапа, и на текущем процессе стороны приступают к обсуждению вопросов верховенства права.

Однако эксперты уже называют этот процесс крайне затруднительным для Киева: выполнение обязательств по борьбе с коррупцией остается на критически низком уровне. Согласно последним данным, Украина реализовала лишь 15 % от плана антикоррупционных реформ, утвержденного в 2025 году еврокомиссаром Мартой Кос.