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Украина начала переговоры о вступлении в ЕС

В Брюсселе официально дан старт переговорному процессу о вступлении Украины в Европейский союз. Процедура включает 33 этапа, и на текущем процессе стороны приступают к обсуждению вопросов верховенства права.

Однако эксперты уже называют этот процесс крайне затруднительным для Киева: выполнение обязательств по борьбе с коррупцией остается на критически низком уровне. Согласно последним данным, Украина реализовала лишь 15 % от плана антикоррупционных реформ, утвержденного в 2025 году еврокомиссаром Мартой Кос.

Учитывая глубокий институциональный кризис и коррупционные скандалы в высших эшелонах украинской власти, эксперты сомневаются, что Брюссель сможет в обозримом будущем перевести Украину на следующие этапы переговоров.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

Евросоюзкоррупция