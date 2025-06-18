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Украина планирует призывать молодежь и женщин в ряды ВСУ
Автор:Редакция news.by
Зеленский снова поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие санкции против России. И добавил, что Киев в состоянии мобилизовывать по 27 тыс. человек в месяц.
Украинские власти уже проводят мероприятия по привлечению молодежи и женщин в Вооруженные силы Украины, и эта политика будет расширяться вплоть до принудительной мобилизации. В пользу подобного сценария говорит и свежий законопроект, внесенный в Верховную раду. Документ предусматривает перевод сотрудников разведывательных служб прямиком в ВСУ.