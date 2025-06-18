Украина планирует призывать молодежь и женщин в ряды ВСУ

Зеленский снова поднял тему мобилизации 18-летних. По его словам, именно из-за нежелания Киева идти на такой шаг Запад отказывается вводить более жесткие санкции против России. И добавил, что Киев в состоянии мобилизовывать по 27 тыс. человек в месяц.