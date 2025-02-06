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Украина получила от Нидерландов истребители F-16 - количество не уточняется
Украина получила от Нидерландов очередную партию американских истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
При этом Умеров не уточнил точное количество полученных F-16, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Ранее стало известно о прибытии в Украину первых французских истребителей Mirage 2000-5 с пилотами ВСУ, которые прошли обучение во Франции. Посольство РФ во Франции назвало поставки Киеву Mirage 2000 новым шагом Парижа к эскалации конфликта.
Фото AP Photo