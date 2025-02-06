Украина получила от Нидерландов истребители F-16 - количество не уточняется

Украина получила от Нидерландов очередную партию американских истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом Умеров не уточнил точное количество полученных F-16, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно о прибытии в Украину первых французских истребителей Mirage 2000-5 с пилотами ВСУ, которые прошли обучение во Франции. Посольство РФ во Франции назвало поставки Киеву Mirage 2000 новым шагом Парижа к эскалации конфликта.