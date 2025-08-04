Украина попросила у Польши выдать кредит на 120 млн евро для закупки оружия

Киевские власти попросили у Польши выдать кредит Украине на сумму 120 млн евро для закупки у нее продукции оборонной отрасли. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет БЕЛТА со ссылкой на украинские СМИ.

Сибига отметил, что обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским возможность получения кредита. "За счет этого кредита мы готовы приобрести у Польши продукцию их оборонной отрасли. У Польши есть хорошие традиции производства оборонной продукции, и мы готовы рассматривать возможность закупки. Украина в этом заинтересована", - рассказал Сибига, уточнив, что речь шла о кредите в 120 млн евро.