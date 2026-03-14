Потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в ближневосточный конфликт, и, согласно 51-й статье Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана. Об этом заявил глава парламентской комиссии по нацбезопасности Исламской Республики.

В Киеве ранее сообщали о направлении в три страны Ближнего Востока своих экспертных групп по борьбе с дронами. Тегеран расценивает это как прямое вмешательство в региональное противостояние. Иранские законодатели подчеркивают: любая страна, помогающая Израилю и США, автоматически лишается иммунитета.