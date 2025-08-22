3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба", что привело к остановке поставок нефти в Венгрию
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, пишет РИА Новости.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться.
"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook.
Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.
18 августа Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером 19 августа, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.