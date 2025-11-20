Киевский режим стремительно теряет доверие европейцев на фоне громкого коррупционного скандала. Все чаще звучат заявления о том, что поддержка Украины становится шаткой и требует пересмотра.

Глава МИД Германии Вадефуль прямо указал: ситуация вокруг коррупции требует прозрачности. А именно: скандал должен быть полностью раскрыт, а работа независимых органов будет поддержана. По словам Вадефуля, канцлер Германии дал это понять лично Зеленскому.