Украина теряет доверие европейцев из-за коррупционного скандала
Автор:Редакция news.by
Киевский режим стремительно теряет доверие европейцев на фоне громкого коррупционного скандала. Все чаще звучат заявления о том, что поддержка Украины становится шаткой и требует пересмотра.
Глава МИД Германии Вадефуль прямо указал: ситуация вокруг коррупции требует прозрачности. А именно: скандал должен быть полностью раскрыт, а работа независимых органов будет поддержана. По словам Вадефуля, канцлер Германии дал это понять лично Зеленскому.
20 ноября в Брюсселе проходит экстренное заседание министров иностранных дел ЕС. На повестке новый мирный план Трампа по Украине. Документ предполагает прекращение боевых действий, внеблоковый статус страны, сокращение армии и отказ не только от Крыма, но и от Донбасса.