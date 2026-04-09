Украина в следующие три года будет отдавать свыше 10 % ВВП за долги
Автор:Редакция news.by
Украинский Минфин сообщил, что страна в ближайшие три года будет отдавать в качестве процентов по долгам 10 % своего ВВП. В 2026-м стране предстоит выплатить в пересчете 27 млрд долларов, в следующем году - 29 млрд.
За счет собственных доходов такие выплаты осуществить совершенно невозможно, Минфин предупреждает о необходимости новых внешних заимствований. Вполне вероятно, что власти психологически обрабатывают население перед принятием так называемых законов МВФ.
Международный валютный фонд требует от Киева принятия ряда законодательных актов, которые снижают социальные выплаты и облегчают увольнение работников. Урезание прав граждан было таким радикальным, что голосовать за предложения МВФ отказались даже ручные депутаты Верховной рады.