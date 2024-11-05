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Украина запросила срочный импорт электроэнергии из пяти стран
Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран, пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго Украины.
"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 165 МВт", - говорится в Telegram-канале министерства.
В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.
Власти Украины признают, что страна с весны потеряла 9 ГВт генерации, что составляет порядка 50 % всех ее мощностей.
По данным премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90 % всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума.
Новое массовое повреждение энергетической инфраструктуры произошло 17 ноября. Страна вернулась к веерным и аварийным отключениям света.
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