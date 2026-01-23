3.74 BYN
Украина запросила у ЕС 1,5 трлн долларов
Автор:Редакция news.by
Киев опять требует! На восстановление страны и военные нужды в следующие 10 лет Украина запросила от Евросоюза 1,5 трлн долларов. Об этом по окончании экстренного саммита ЕС в Брюсселе сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он подчеркнул: руководство ЕС вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями, который "можно сравнить со взрывом атомной бомбы".
Венгерский премьер отметил, что не имеет права разглашать все детали данного документа, но уверен, что рано или поздно они станут известны.