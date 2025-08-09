3.71 BYN
Украинцы застряли на грузино-российской границе
Автор:Редакция news.by
Пока Киев всеми силами пытается втиснуться в переговоры, он забывает о самом главном - своих людях. Тбилиси обвинил "незалежную" в нежелании возвращать на родину 87 украинцев, застрявших на грузино-российской границе.
Сообщается, что часть из них - лица, отбывшие в тюрьмах России наказания за совершение особо тяжких преступлений. У всех украинских граждан наблюдаются проблемы с документами, в связи с чем они находятся в нейтральной зоне.
Заместитель МВД Грузии заявил, что не раз проводились встречи с представителями Киева, однако ни одна не увенчалась успехом. Своих граждан Украина возвращать не намерена. На днях 15 оставленных на произвол украинцев устроили голодовку, чтобы постараться привлечь внимание своих властей.