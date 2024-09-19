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Украину ждет тяжелая зима - проект по поставке польской электроэнергии в "незалежную" заморожен

Польша остановила проект по генерации электроэнергии для Украины.

Ранее в планах Варшавы было строительство второй линии электропередачи "Жешув - Хмельницкая АЭС" - это бы увеличило импорт вдвое. Но при этом Польша хотела, чтобы Еврокомиссия упразднила для производства этой электроэнергии налог на выбросы СО2 - Брюссель отказал.

Ранее в Киеве заявили, что 80 % тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации в стране уничтожены.

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