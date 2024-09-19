Украину ждет тяжелая зима - проект по поставке польской электроэнергии в "незалежную" заморожен

Ранее в планах Варшавы было строительство второй линии электропередачи "Жешув - Хмельницкая АЭС" - это бы увеличило импорт вдвое. Но при этом Польша хотела, чтобы Еврокомиссия упразднила для производства этой электроэнергии налог на выбросы СО2 - Брюссель отказал.