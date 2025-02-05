Умер экс-замглавы российского МИД Владимир Титов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил о смерти Владимира Титова, занимавшего ранее должность первого заместителя министра иностранных дел РФ, пишет ТАСС.

"Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами. Володя обладал жестким характером, который в министерстве иностранных дел знали, его уважали, но часто и побаивались. В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин освободил Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел РФ в июле 2024 года. Титов занимал соответствующий пост с 22 апреля 2013 года, курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. До этого с 2005 года был в должности заместителя министра иностранных дел.