Уровень недовольства Мерцем достиг рекордных 72 %

Уровень недовольства жителей Германии работой канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных 72 %. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность.

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, всего за наделю показатель неудовлетворенности действиями канцлера вырос на 3 %. Как отмечают СМИ, низкие рейтинги правящей коалиции и Мерца обусловлены как его недавними "расистскими" высказываниями о мигрантах, так и состоянием экономики страны.

Доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, достигла 66 %. Лишь 14 % все еще верят, что финансы страны пойдут в рост.