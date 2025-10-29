3.70 BYN
Уровень недовольства Мерцем достиг рекордных 72 %
Автор:Редакция news.by
Уровень недовольства жителей Германии работой канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных 72 %. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность.
Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, всего за наделю показатель неудовлетворенности действиями канцлера вырос на 3 %. Как отмечают СМИ, низкие рейтинги правящей коалиции и Мерца обусловлены как его недавними "расистскими" высказываниями о мигрантах, так и состоянием экономики страны.
Доля тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации, достигла 66 %. Лишь 14 % все еще верят, что финансы страны пойдут в рост.
Фото РИА Новости