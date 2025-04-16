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Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %
Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-xl-___webp_1920.webp 1920w
Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov.
Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Согласно результатам опроса, только 42 % американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52 % дают негативную оценку действиям Трампа на посту.
Среди мужчин Трампа поддерживают 49 %, а среди женщин - только 35 %.
Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46 %.
Фото РИА Новости