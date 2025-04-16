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Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %

Уровень одобрения действий президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 42 %, свидетельствует опрос издания Economist и компании YouGov.

Опрос проводился 13-15 апреля среди 1512 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.

Согласно результатам опроса, только 42 % американцев позитивно оценивают работу своего президента, в то время как 52 % дают негативную оценку действиям Трампа на посту.

Среди мужчин Трампа поддерживают 49 %, а среди женщин - только 35 %.

Согласно последнему опросу Wall Street Journal, который проводился с 27 марта по 1 апреля, общий рейтинг поддержки Трампа составлял 46 %.

Фото РИА Новости

СШАДональд Трамп