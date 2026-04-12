Урожай риса под угрозой: фермеры Юго-Восточной Азии в панике из-за роста производственных затрат

Риски продовольственной безопасности. Производство риса под ударом на фоне дефицита топлива и удобрений. Как пишет Bloomberg, в Юго-Восточной Азии у десятков миллионов землевладельцев возникли трудности с поиском доступных удобрений и дизельного топлива из-за нарушенных цепочек поставок вследствие блокирования Ормузского пролива.

Фермеры Таиланда, Филиппин, Камбоджи и Вьетнама в панике из-за роста производственных затрат. Аграрии даже принимают решение не собирать уже выросший урожай и сокращают планы. По некоторым оценкам, производство риса в регионе может упасть на 20 %. При этом в ООН уже заявили, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке способен спровоцировать глобальный голод.