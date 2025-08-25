Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Урсула фон дер Ляйен может стать следующим президентом ФРГ

Урсула фон дер Ляйен может стать следующим президентом ФРГ. На эту должность (как пишет "Шпигель") председателя Еврокомиссии планирует выдвинуть немецкий канцлер в феврале 2027 года.

Такой шаг, по данным СМИ, лишал бы Германию значимой позиции в Евросоюзе, с другой же стороны, позволил бы христианским демократам попасть в историю как партии, "подарившей" государству первую женщину-канцлера (которой была Ангела Меркель), а также первую женщину-президента.

При этом для самой фон дер Ляйен такой пост означал бы достойное завершение политической карьеры, отмечает "Шпигель". Полномочия президента Германии в основном представительские, но он вносит в бундестаг кандидатуру канцлера и имеет право распустить парламент.

