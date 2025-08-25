3.69 BYN
Урсула фон дер Ляйен может стать следующим президентом ФРГ
Автор:Редакция news.by
Урсула фон дер Ляйен может стать следующим президентом ФРГ. На эту должность (как пишет "Шпигель") председателя Еврокомиссии планирует выдвинуть немецкий канцлер в феврале 2027 года.
Такой шаг, по данным СМИ, лишал бы Германию значимой позиции в Евросоюзе, с другой же стороны, позволил бы христианским демократам попасть в историю как партии, "подарившей" государству первую женщину-канцлера (которой была Ангела Меркель), а также первую женщину-президента.
При этом для самой фон дер Ляйен такой пост означал бы достойное завершение политической карьеры, отмечает "Шпигель". Полномочия президента Германии в основном представительские, но он вносит в бундестаг кандидатуру канцлера и имеет право распустить парламент.