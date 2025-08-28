Урсула фон дер Ляйен отправится в турне по прифронтовым странам ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начинает вояж по нашему союзному приграничью. Она посетит Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, а также Финляндию, Болгарию, Румынию.

В заявлении Еврокомиссии все эти страны именуются "прифронтовыми". И что примечательно, граничащие реально с охваченной войной Украиной такие страны, как Венгрия и Словакия, в план поездки не вошли.

Заявленная цель командировки - укрепление европейского единства перед лицом России. В программе посещение заводов по производству оружия и беспилотников для отправки в Украину.