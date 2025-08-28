3.69 BYN
Урсула фон дер Ляйен отправится в турне по прифронтовым странам ЕС
Автор:Редакция news.by
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начинает вояж по нашему союзному приграничью. Она посетит Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, а также Финляндию, Болгарию, Румынию.
В заявлении Еврокомиссии все эти страны именуются "прифронтовыми". И что примечательно, граничащие реально с охваченной войной Украиной такие страны, как Венгрия и Словакия, в план поездки не вошли.
Заявленная цель командировки - укрепление европейского единства перед лицом России. В программе посещение заводов по производству оружия и беспилотников для отправки в Украину.
29 августа глава Еврокомиссии прибудет в Латвию, посетит предприятие по разработке дронов. А уже в субботу, 30 августа, визит на авиабазу в Эстонии.