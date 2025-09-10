Урсула фон дер Ляйен предлагает отказаться от права вето странам-участницам ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС отказаться от права вето при принятии решений по внешней политике. По ее словам, принцип единогласия стал сковывающим фактором для общеевропейской дипломатии, пишет БЕЛТА.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что настало время переходить к принятию внешнеполитических решений на основе квалифицированного большинства и "отказаться от оков единогласия", чтобы ускорить принятие решений.

Действующие правила Евросоюза предусматривают возможность отказа от права вето в Совете ЕС только при единогласном согласии всех стран-членов. Отказ от права вето значительно расширит полномочия Еврокомиссии в принятии жестких решений в Европе.