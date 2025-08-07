Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано

Место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения... Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано, и информируем об этом несколько позже", - сообщил Ушаков журналистам.