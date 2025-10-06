Ушедший в отставку Лекорню объяснил свой уход тремя причинами

Ушедший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьен Лекорню свой уход объяснил тремя причинами: давлением оппозиции, разладом среди партий и слабым составом правительства. Как отмечают эксперты, Лекорню, близкий друг Макрона, был его последним шансом на достижение консенсуса в расколотом парламенте.



Однако новый премьер смог разве что побить антирекорд страны по продолжительности пребывания на посту премьера - менее месяца.



Для разрешения ситуации оппозиция в лице Марин ле Пен требует роспуска Национального собрания и проведения выборов.

Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение" (Франция):

"Я призываю Макрона распустить Национальное собрание, ибо мы пришли к концу пути. Нет никакого решения, и завтра оно не появится. Следовательно, единственное мудрое решение в этих обстоятельствах, предусмотренное конституцией Пятой Республики, - это вернуться к урнам для голосования и позволить французам определить направление для страны".