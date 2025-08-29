3.69 BYN
Ушел из жизни известный советский и российский композитор Родион Щедрин
Автор:Редакция news.by
29 августа мир потерял одного из самых ярких представителей музыкального искусства XX века - не стало великого советского и русского композитора Родиона Щедрина. Народный артист СССР, величайший гений современности ушел из жизни в 92 года.
Мировой классик оставил после себя богатейшее наследие в виде 7 опер, 5 балетов, 3 симфоний и множества концертов. Его произведения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Среди наиболее известных работ - балеты "Маленький лорд", "Конек-горбунок", "Анна Каренина", "Дама с собачкой", "Чайка", а также опера "Мертвые души", хоровая сюита "Запечатленный ангел".
Имя Родиона Щедрина останется в сердцах многих поколений, а его музыка будет жить вечно.
Фото ТАСС