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Успеть до инаугурации Трампа - невидимый Байден продолжает зарабатывать на Украине

Старик Джо вновь подписал документ о выделении денег как бы Киеву, но на самом деле натовскому ВПК почти 2,5 млрд долларов. 1 млрд 250 млн пойдет на уже хранящиеся на американских складах вооружения. Еще почти столько же - на новый заказ. При этом "урвать кусок" пытается каждый.

Например, стало известно, что Пентагон завышал стоимость старой бронетехники, отправленной в Украину, которая практически обесценилась. На фоне очередного пакета псевдопомощи миллиардер Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен. Мол, тот "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". Да, судя по таким заявлениям, Илона ждет еще много разочарований и сюрпризов от методов демократии современных Штатов.

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