Успеть до инаугурации Трампа - невидимый Байден продолжает зарабатывать на Украине

Старик Джо вновь подписал документ о выделении денег как бы Киеву, но на самом деле натовскому ВПК почти 2,5 млрд долларов. 1 млрд 250 млн пойдет на уже хранящиеся на американских складах вооружения. Еще почти столько же - на новый заказ. При этом "урвать кусок" пытается каждый.