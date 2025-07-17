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Увеличить финансирование сельского хозяйства требуют фермеры в Брюсселе
Автор:Редакция news.by
Сотни фермеров вышли на улицы Брюсселя с требованием увеличить финансирование сельского хозяйства. Украинский и южно-американский демпинг подрывают устойчивость данной сферы в ЕС и ведут к разорению крестьян.
У здания Еврокомиссии фермеры устроили перформанс: они швыряли к крыльцу офиса европейского правительства сапоги и ботинки - знак того, что аграрии остались голые и босые.
По мнению представителей сельхозпрофсоюзов Европы, как минимум последние полтора года отрасль переживает глубочайший кризис. В такой ситуации уместно было бы тратиться на поддержку своих граждан, а не украинских.