Увеличить финансирование сельского хозяйства требуют фермеры в Брюсселе

Сотни фермеров вышли на улицы Брюсселя с требованием увеличить финансирование сельского хозяйства. Украинский и южно-американский демпинг подрывают устойчивость данной сферы в ЕС и ведут к разорению крестьян.

У здания Еврокомиссии фермеры устроили перформанс: они швыряли к крыльцу офиса европейского правительства сапоги и ботинки - знак того, что аграрии остались голые и босые.