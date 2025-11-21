В 12-ю годовщину майдана изначально "тайный" план по урегулированию конфликта в Украине продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем практически во всем мире. 28 пунктов документа сейчас активно тиражируют СМИ. Пока все без громких официальных заявлений. Киев и Брюссель против выдвинутых условий и тянут время. Вашингтон настаивает: медлить нельзя. Рамочный вариант соглашения должен быть подписан к 27 ноября, как раз к американскому Дню благодарения.

По данным Reuters, Вашингтон пригрозил Киеву остановить поставки оружия и обмен разведданными. Это уже подтвердили и в Украине. По поступающей информации, усилия США одобрили лидеры евротройки в телефонном разговоре с Зеленским. Это заявил бундестаг. Но торопиться с выводами не стоит.

Как стало известно, европейские лидеры выскажутся по условиям плана 22 ноября на экстренной встрече. Глава Еврокомиссии анонсировала обсуждение документа на полях саммита G20 в Йоханнесбурге. Вот и получается, что судьба якобы "незалежной" сегодня совсем не в ее руках.

21 ноября - дата, которая заставляет задуматься о ценности стабильности и мира. Ровно 12 лет назад произошло событие, которое навсегда изменило современную Украину. Начался Евромайдан. Тогдашний президент Янукович отказался подписывать документ об ассоциации с ЕС, после чего в Киеве начался стихийный митинг в поддержку евроинтеграции. Он перерос в кровавые столкновения и привел к политическому кризису и госперевороту.

Обманутые надежды, манипуляции западных кураторов, а в итоге нищета, разруха и, по сути, потеря суверенитета. Сейчас уже ясно, что это был большой геополитический проект Запада, спонсированный им же, где Украина лишь расходный материал.

Ко дню достоинства и свободы (так дату прозвали в Украине) в Киев нагрянул американский гость - министр армии США Дэн Дрисколл. И не с пустыми руками. Правда, в этот раз не с очередным пакетом помощи, а с мирным планом по урегулированию украинского конфликта. И не с таким, который с радостью бы подписал Зеленский. Напротив. В документе все то, с чем он вместе со своими европейскими кукловодами категорически не согласен.

Кристоф Ваннер, корреспондент Die Welt:

"Зеленский, вероятно, также в ужасе от того, что там изложено, но он просто не хочет нового конфликта с американским лидером".

Неудивительно, что вести переговоры по этому документу Зеленский согласился. Это подтвердили в Белом доме.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Это хороший план как для России, так и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, мы прилагаем все усилия для его реализации".

Примечательно, что Левитт отказалась раскрывать детали мирного плана, однако в СМИ (что неудивительно) почти сразу же появился список из 28 пунктов, которые предположительно содержатся в документе. Из самых примечательных: Киев должен признать новые российские территории, ограничить численность ВСУ, отказаться от разработки ядерного оружия и вступления в НАТО. Последнее должно быть прописано в Конституции. То есть стратегическую цель, ради которой все и затевалось, решили похоронить.

Иван Пятибратов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия):

"Видно, что американская концепция урегулирования конфликта между Россией и Украиной, ближе к российским в целом восприятиям ситуации, нежели к украинским".

Особое место занимает вопрос замороженных российских активов. И здесь Штаты в очередной раз продемонстрировали, что для них во главе угла - собственные интересы. Итак, 100 млрд пойдут на восстановление Украины, но половину заберет Вашингтон.

И еще один любопытный пункт плана: через 100 дней после подписания соглашения в Украине должны провести выборы.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Даже если себе на секунду представить, что эти 28, 46, 54, 13 пунктов этого плана являются реальными, здесь возникает вопрос реальной политики: кто это будет подписывать со стороны нынешней существующей Украины?".

Вопросов действительно много. Как и якобы случайных совпадений. Американский план появился сразу же за вспышкой антикоррупционного скандала в Украине. Не секрет, что сформировавшиеся после майдана по требованию западных стран НАБУ и САП находятся под прямым курированием Вашингтона. А там давно знали о фактах коррупции в высших эшелонах власти в Киеве. И обнародовали их как нельзя кстати. Американцы таким образом намекают Зеленскому: либо ты идешь на согласованные с Россией условия мира, либо мы продолжим публиковать материалы. И его фамилия, наверняка, будет вновь в них фигурировать.

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):

"Это был очень мощный удар по верхушке правящего киевского режима. Его репутация была, конечно, очень сильно подмочена. Внутри Украины упал рейтинг очень сильно, да и в западных СМИ везде публикация о том, что этот режим коррумпированный. Я думаю, что это все было сделано под этот очередной мирный план, который уже был всеми отвергнут".

Но немного плюшек Киев все же получил. Как пишет Wall Street Journal, в черновике плана содержался призыв провести полный аудит всей международной помощи Украине (а здесь прямо коррупция на коррупции). На одной только энергетике украли 100 млн. Однако в опубликованной версии документа этот раздел изменен. Теперь в нем говорится о "полной амнистии для всех сторон за действия, совершенные во время конфликта". Но люди ведь не слепые.

Оксана, жительница г. Киев:

"Мирного плана быть не может. Потому что в стране процветает воровство. Наш президент замешан во многих делах. Нас постоянно обманывают. С нашими пенсиями мы стали нищими. Мне почти 70, я вынуждена ходить на работу, чтобы заработать на кусок хлеба, не говоря уже о молоке и аренде. Мне жаль моих детей и внуков".

Европейский истеблишмент явно растерян. Лидеры ЕС сейчас спешно запрашивают встречу с Трампом, чтобы попытаться отговорить США от, как там заявляют, слишком выгодных для России предложений.

В Кремле же сообщили, что не получали новый план Трампа, но готовы к мирным переговорам.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Мы принуждаем Америку и Украину к миру таким образом. И то, что со времен Анкориджа произошли достаточно серьезные изменения на линии фронта, эти изменения однозначно нужно трактовать как победоносное в отношении России".

Так, сегодня страшный сон Киева стал реальностью. Купянск освобожден после трехлетнего сражения за этот стратегически важный город. Не помогли ни резервы ВСУ, ни приказ Зеленского любыми силами его удержать.

Ведь именно возвращение Купянска он использовал в масштабной пропагандистской кампании, основанной на тезисах о восстановлении территориальной целостности. Теперь у российских военных появилась возможность наступления на Харьков и похода на Славянско-Краматорскую агломерацию, которая остается последним мощным укрепрайоном ВСУ перед полным освобождением Донбасса.