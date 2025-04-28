Мировые военные расходы побили рекорд времен холодной войны. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2024 году глобальные траты на оборону достигли 2,7 трлн долларов, увеличившись более чем на 9 % по сравнению с 2023 годом.

Военные бюджеты нарастили свыше 100 стран. В Европе основными причинами стали боевые действия в Украине и сомнения в надежности США как союзника по НАТО. В Украине же оборонный бюджет составил более 64 млрд, или 34 % ВВП, - это самый высокий показатель в мире.