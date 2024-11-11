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В Абхазии установили пятиметровую елку из мандаринов
Самую вкусную новогоднюю елку установили в Абхазии - пятиметровую красавицу полностью сделали из мандаринов.
Официально ее откроют 3 января в честь фестиваля "Мандарин", который проводят ежегодно для туристов. Кстати, для создания елки потребовалось около двух тонн оранжевых цитрусовых.
Предыдущий мировой рекорд составлял 1,8 метра, абхазская елка переплюнула его более чем на три метра.
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