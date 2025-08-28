В Аргентине разъяренная толпа напала на кортеж Милея

В Аргентине напали на президентский кортеж. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия. Протестующие забросали камнями кортеж Хавьера Милея, который ехал в открытом автомобиле. Его сопровождала сестра и несколько представителей правительства. Разъяренные люди не давали машине проехать, бросались на авто и швыряли камни.