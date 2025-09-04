3.70 BYN
В армию Латвии с 2028 года будут призывать женщин
Автор:Редакция news.by
Латвия, которая входит в "коалицию желающих", уже готовится увеличивать численность вооруженных сил, с 2028 года будет призывать на военную службу женщин. Об этом заявил министр обороны страны.
По его словам, "демократическая" мера необходима для удвоения численности армии с 15 до 31 тыс. человек.
Несмотря на угрозу демографического спада в Латвии, такую инициативу планируют вынести на уровень правительства уже в 2026 году.
Обязательная воинская служба для женщин наравне с мужчинами уже действует в нескольких странах ЕС. Подобные планы и у Дании. Скандинавская страна подключится к гендерно-нейтральной инициативе также в 2026 году.