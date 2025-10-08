В Баварии произошла авария на химическом заводе

В Германии произошла авария с выбросом ядовитого газа, пострадали 4 человека. ЧП случилось на гальваническом заводе в городе Ашаффенбурге.

Власти сообщают, что произошла утечка 6 тыс. литров азотной кислоты, которая вступила в реакцию с металлом. В результате произошел выброс ядовитого желтого газа, облако которого теперь висит над городом.