3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
В Баварии произошла авария на химическом заводе
Автор:Редакция news.by
В Германии произошла авария с выбросом ядовитого газа, пострадали 4 человека. ЧП случилось на гальваническом заводе в городе Ашаффенбурге.
Власти сообщают, что произошла утечка 6 тыс. литров азотной кислоты, которая вступила в реакцию с металлом. В результате произошел выброс ядовитого желтого газа, облако которого теперь висит над городом.
Людям рекомендовано не покидать дома, сохраняется опасность для здоровья и жизни.