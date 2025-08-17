В Беларуси пристально следят за учениями НАТО у границ и группировкой войск альянса в Польше

"Железные волки" у белорусских границ. Польша и страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - стали ключевой площадкой для военных учений НАТО в 2025 году. Маневры идут здесь практически в режиме нон-стоп.

А уже в ближайшие недели в Польшу прибудут порядка 35 тыс. военных альянса. Все ради участия в маневрах "Железный защитник".

И естественно, официально маневры позиционируются как ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025". На деле - это лишь повод для скопления сил альянса в регионе и потенциальных провокаций под прикрытием маневров.

В Беларуси пристально следят за учениями НАТО у границ, а также за группировкой войск альянса в Польше. Об этом заявили в Минобороны и подчеркнули, что в случае возникновения угрозы со стороны НАТО, Минск готов к ответным действиям.

Который год НАТО разминает мускулы на восточных рубежах, как раз у наших границ. И в последнее время особенно активно. Военные учения разного масштаба на земле, в воздухе и на море идут практически непрерывно. Все чаще в Польше и странах Балтии "гостит" разведывательная авиация НАТО, продолжают укрепляться ее военные базы, да и в целом регион активно насыщается оружием. Все это вызывает обоснованную озабоченность и вынуждает реагировать.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия)

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):

"Не секрет, что на границах с Республикой Беларусь силы НАТО концентрируют свое присутствие, то есть это на военном языке обозначается как обустройство театра военных действий. Все многочисленные учения, которые проводит блок НАТО, проходят только с легендой, связанной с мифической угрозой со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь, и их как бы ответные действия. Но последние два года блок НАТО откровенно говорит о том, что он готовится к войне с Россией, и, соответственно, и с Республикой Беларусь, потому что она является нашим Союзным государством и у нас очень много предусмотрено в плане совместной обороны. Это и противовоздушная оборона, взаимодействие военно-воздушных сил, в том числе и тактическое ядерное оружие".

Глава государства не раз подчеркивал, что если пойдет речь об обеспечении нашей национальной безопасности, то будет задействован весь спектр оружия, которое есть у нас. Да, мы не собираемся наступать. Но как только в отношении Беларуси будет предпринята агрессия, ответ будет жестким, моментальным и сокрушительным.

"Мы не хотим эскалации, и мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, - государственная граница. Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен. Приказом в сейфах, как положено", - сказал Александр Лукашенко в августе 2024 года.

Быть готовыми к отражению потенциальной агрессии противника - на это направлены все силы защитников. И свой уровень они постоянно повышают - и штаб, и войска. До учений "Запад-2025" меньше месяца: они пройдут 12-16 сентября. Активные действия войск пройдут в центре страны, на основных полигонах возле Борисова. Уже завершается их подготовка. К этому моменту для участия в учениях в Беларусь прибыли два российских подразделения, а два белорусских убыли на российские полигоны. Глава Минобороны Беларуси подчеркивает: наша страна не делает из учений никакой тайны. Мероприятие плановое. Главная задача - отработать защиту нашей территории силами совместной региональной группировки войск.

Виктор Хренин

"Конечно же, мы планируем отработать вопросы применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Глава Минобороны акцентирует: "Орешник" - это не угрозы, а важный элемент стратегического сдерживания. Градус напряженности в регионе растет, как и активность НАТО. Беларусь должна быть готова ко всему! При этом мы избегаем спонтанности, напротив, демонстрируем открытость и прозрачность намерений. В подтверждение Беларусь традиционно приглашает на учения иностранных наблюдателей. Приглашения высланы всем 56 странам - участницам Венского документа о безопасности.

Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):

"Есть основополагающий акт Россия - НАТО, который заключен в 1998 году, в прошлом веке, но на Западе его не соблюдают и, более того, нарушают грубо. Тем не менее, как бы никто не отменял его еще до сих пор. И там сказано, если на учениях присутствует более 8 тыс. человек, то страна, проводящая эти учения, должна пригласить наблюдателей на эти учения. Я знаю, что белорусское Министерство обороны пригласило наблюдателей на эти учения. Приедут они, не приедут - это не наша забота. Я знаю, что западные страны, как правило, делают вид, что они игнорируют учения на территории Российской Федерации, на территории Беларуси, но баба с возу - кобыле легче".

При этом официальный Минск продолжает вести миролюбивую политику и открыто заявляет о том, что не имеет территориальных претензий к странам-соседям и готов поддерживать дружеские отношения. Но нас не слышат. И не скрывают готовности развязать войну.

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В Польше и граничащих с нами странах Балтии продолжается военная истерия. В этот раз поводом послужило совместное российско-белорусское учение. Складывается такое впечатление, как будто они об этом никогда ничего не знали, и оно проводится в первый раз. По крайней мере, делают такой вид. Несмотря на то, что данного рода учение является совместным элементом боевой подготовки, где отрабатывается совместное применение группировки войск в ходе отражения агрессии, и оно проводится уже не первый десяток лет. Но дело в том, что все это является именно поводом для того, чтобы продолжить милитаризацию своих стран. Потому что наше военное ведомство постоянно отмечает увеличение и численности войск на сопредельной территории, подготовку инфраструктуры, увеличение оборонных бюджетов, закупку вооружений. Ну, все, что сопутствует подготовке к войне".

И вот тому подтверждение: с 18 августа по 30 сентября Северная Европа и Балтийское море станут ареной крупнейших за последние годы учений НАТО под общим названием "Квадрига-2025" с участием 14 стран альянса под руководством Германии. Только немецкая сторона привлечет свыше 8 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники, ну а общий масштаб сил НАТО будет заметно выше. Одним словом, это не просто демонстрация флага альянса в регионе. Это комплексная проверка готовности к войне, где отрабатывается взаимодействие всех элементов военной машины альянса: от сил специального назначения и киберподразделений до гражданских служб и резервных формирований. Учения охватят все ключевые домены современной войны: море, сушу, воздух и информационное пространство. Аналитики отмечают, что эти учения не просто проверка - они являются комплексной имитацией вступления альянса в полномасштабный вооруженный конфликт.

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Руслан Косыгин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Уже сегодня заявлено, что в течение августа-сентября будут проведены мероприятия подготовки органов управления войск в морской зоне, это Балтийское море, Средиземное море, где будет проведен целый ряд учений военно-морских сил, объединенных Вооруженных Сил НАТО. Это учение "Квадрига-2025", о котором я говорил. Это Германия изучает возможность переброски войск НАТО на восток. Это учение "Железный защитник" Польши, которое будет проводить в этот период на своей территории, заявленная численность которого была изначально 8 тыс., а сегодня 32 тыс.".

Эту цифру стоит повторить: почти 34 тыс. солдат. А еще 6 сотен единиц техники. Маневры - на суше, в воздухе и на море, включая Балтийское - с участием британского флота. Перемещение войск будет по всей стране, особенно у границ Союзного государства. Естественно, официально маневры позиционируются как ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025". Но это лишь повод для скопления сил альянса в регионе и потенциальных провокаций под прикрытием учений. Впрочем в НАТО уже давно не скрывают своих истинных желаний. В альянсе готов план уничтожения Калининградской области.

Кристофер Донахью, командующий сухопутными войсками НАТО

Кристофер Донахью, командующий сухопутными войсками НАТО:

"Взять, к примеру, Калининград. Знаете, можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 км в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже спланировали, стратегия уже разработана".