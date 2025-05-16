В Бельгии за коррупцию и отмывание денег на поставках оружия задержаны два чиновника НАТО

В Бельгии задержали двух чиновников НАТО, их подозревают в коррупции и отмывании денег на поставках оружия. Задержания были произведены и в других странах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на материал австрийского издания eXXpress.

Согласно данным бельгийской прокуратуры, были задержаны двое подозреваемых и проведены обыски в муниципалитете Бреден в Западной Фландрии. Сообщается, что в отношении одного из подозреваемых выдан ордер на арест.

По имеющимся данным, при заключении контрактов на поставку оружия имели место факты коррупции. Имеются также первые признаки отмывания денег. Сообщается, что сотрудники НАТО передавали конфиденциальную информацию оружейным компаниям.

По данным НАТО, задержания были произведены и в других странах. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в кулуарах встречи министров иностранных дел в Турции, что альянс тесно сотрудничает с правоохранительными органами и хочет провести полное расследование обвинений. По словам Рютте, аресты стали результатом расследования, инициированного Агентством НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

Согласно данным бельгийских властей, расследования по факту обвинений также ведутся в Люксембурге, Испании и Нидерландах. Возможные уголовные преступления по этому делу включают членство в преступной организации, активную и пассивную коррупцию, а также отмывание денег.

Первоначально не было никакой информации о возможном ущербе или размере возможных взяток, отмечает eXXpress. Также остается неясным, какие оружейные компании могли получить выгоду от информации, переданной им обвиняемыми.