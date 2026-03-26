В Белом доме приняли решение о проведении наземной операции против Ирана
Решение о проведении наземной военной операции против Ирана в Белом доме принято, сообщают американские СМИ. Подробностей нет, ссылаются журналисты на анонимные источники.
До 6 апреля, напомним, США дали Тегерану время на рассмотрение американских предложений о мире. По словам хозяина Белого дома, переговоры идут весьма активно, но Иран категорически это отрицает.
Сам Дональд Трамп вновь высказал свое недовольство отказом стран НАТО присоединиться к войне в заливе. Вашингтон в этой связи обещает альянсу малоприятные последствия.
"Это было испытание для НАТО, которое должно было показать: поможете ли вы нам? Вам не обязательно было помогать, но вы этого и не сделали, а мы запомним это. Вы просто вспомните мои слова через несколько месяцев и больше никогда не сможете забыть. Я слышал, как руководитель Германии сказал: "Война в Иране - не наша война!" Я сказал: "Украина - тоже не наша война, а мы помогли". Я считаю, что это было очень неуместное заявление, но он сделал его, и оно будет иметь последствия", - отметил президент США.
Тем временем взаимные обстрелы продолжаются. Как сообщают американские медиа, из-за истощения боеприпасов для систем ПВО Израилю все сложнее отражать ракетные атаки. 8 из 10 иранских баллистических зарядов якобы достигают своей цели. Атаковать северные регионы Израиля продолжают подразделения "Хезболлы", которые, несмотря на удары по югу Ливана, сохранили потенциал в десятки тысяч ракет. Тем временем ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам в Бейруте.