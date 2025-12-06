В Берлине полиции официально разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых и взламывать их устройства для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.



Новый закон также позволяет использовать инструменты скрытого доступа, а при невозможности удаленной установки - проводить тайные обыски помещений. Дополнительно полиция получила право активировать нательные камеры в частных пространствах, если существует реальная угроза жизни или здоровью.



В документе предусмотрено и биометрическое сопоставление лиц и голосов с данными из открытых источников, а также использование персональных данных для обучения систем искусственного интеллекта. Сенатор по внутренним делам называет реформу необходимым шагом для цифровой эпохи и борьбы с терроризмом. Однако правозащитники критикуют закон, считая его чрезмерным вмешательством в частную жизнь граждан.