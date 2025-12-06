В Берлине полиция на страже нелегалов?

Берлинские власти приняли закон, который практически снимает любые ограничения на полицейскую слежку за гражданами. В столице Германии разрешено подсаживать в смартфоны горожан вирусы-трояны, которые сливают всю информацию властям. Делается это под видом предотвращения преступлений. Новый закон также позволяет проводить обыски в квартирах без ведома хозяев.

Не лишен новый закон и комизма. Скажем, в жилье мигранта, который подлежит высылке, следует постучаться, и если хозяин не откроет, входить категорически запрещено. Фактически новый закон направлен на то, чтобы немецкие граждане оказались полностью беззащитны перед полицией. Зато нелегалы могут теперь совершенно не опасаться властей. В Берлине, например, живут 19 тыс. мигрантов, которые ожидают высылки. Но теперь они могут просто не открывать полиции дверь.