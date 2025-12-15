В Берлине состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США

Важный раунд переговоров между делегациями Украины и США прошел в Берлине. Встреча была посвящена поиску компромиссов по прекращению войны, обсуждению гарантий безопасности для Украины и возможному отказу Киева от стремления вступить в НАТО в обмен на альтернативные гарантии от США и ЕС.

На переговорах также присутствовал немецкий канцлер Фридрих Мерц, однако он покинул их вскоре после начала. Встреча длилась более пяти часов, а по завершении никто не стал комментировать итоги. Лишь несколько позже спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в соцсетях заявил, что достигнуто значительное продвижение. Он отметил, что стороны обсуждали план мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов, экономическую повестку и другие вопросы. Уиткофф добавил, что делегации договорились продолжить переговоры 15 декабря. Ожидается, что к ним присоединятся канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.